Ventimiglia (Imperia) – Sono ripresi questa mattina i lavori per la rimozione di un albero pericolante sulla linea ferroviaria tra la cittadina di confine e Mentone, in Francia. Il grosso tronco minaccia di cadere all’altezza dei Balzi Rossi e la linea è stata bloccata dalla serata di ieri con pesanti disagi per i viaggiatori che passano da un confine all’altro.

I vigili del fuoco intervenuti già ieri sera dovrebbero intervenire questa mattina, appena confermate le condizioni minime di sicurezza.

L’albero è caduto probabilmente a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni.