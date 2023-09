Genova – Ha ritrovato i suoi padroni ed è stata riconsegnata sana e salva Maya la cagnolina salvata questa mattina da alcuni automobilisti che l’hanno vista correre disperata sull’autostrada A12 Genova – Livorno, poco prima dell’uscita per il casello di Genova Nervi.

La cagnolina era fuggita ai padroni e aveva trovato il modo per arrivare in autostrada dove ha iniziato a camminare pericolosamente sul ciglio della strada.

Alcuni automobilisti l’hanno vista e hanno rallentato la corsa bloccando di fatto il traffico mentre altri chiamavano la polizia stradale che ha raggiunto il posto e fermato la cagnetta.

In breve si è risaliti ai proprietari grazie al microchip e Maya ha potuto riabbracciarli incolume, solo con un brutto spavento.