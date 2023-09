Arenzano (Genova) – E’ grave all’ospedale San Martino la pensionata travolta questa mattina in via Giuseppe Verdi.

L’incidente intorno alle 11,30 e la donna è caduta violentemente a terra riportando un grave trauma cranico.

Soccorsa dal 118 la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso, il più grave.

Ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente.