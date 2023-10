Liguria – E’ l’ennesima mattinata difficile lungo le autostrade della nostra regione, nelle quali si segnalano code e traffico intenso causati dai soliti cantieri e restringimenti di carreggiata presenti ormai da diverso tempo.

Al momento, in A10 ci sono 4 chilometri di code in direzione ponente, nel tratto compreso tra Genova Pegli e il bivio A10/A26, e altri 2 chilometri in direzione levante, nella direzione opposta.

Lungo la A7 Genova-Milano sono 3 i chilometri di coda in direzione nord, prima del casello di Busalla.

Infine, le solite code lungo l’A26 in direzione di Genova, dove i lavori stanno causando i rallentamenti tra Masone e il bivio A26/A10.