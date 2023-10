Liguria – E’ l’ennesimo lunedì mattina di code e disagi lungo le autostrade della Liguria. La situazione più complessa si registra in A12, in corrispondenza del confine con la Toscana, dove questa mattina un camion ha preso fuoco creando diversi disagi alla circolazione, con chilometri di code che si registrano sia in direzione levante che in direzione ponente. Fortunatamente, non dovrebbero esserci persone rimaste ferite o intossicate.

Sono 4 i km di coda in A10 nel tratto compreso tra Celle Ligure e Arenzano, in direzione Genova, a causa dei cantieri presenti lungo la carreggiata.

Sempre a causa di lavori, si registrano anche 2 km di code in A26 tra Masone e il bivio A10/A26 in direzione sud.