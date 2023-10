Chiavari – Verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al braccio che ha rischiato di perdere l’operaio ferito ieri in un terribile incidente sul lavoro. L’uomo è ricoverato all’ospedale San Paolo di Savona, nel reparto specializzato nella chirurgia della mano e del braccio dove sperano di poter salvare, almeno in parte, la funzionalità dell’arto che l’uomo si è quasi amputato tagliando un pezzo di legno con una sega circolare in in cantiere per la ristrutturazione di un ristorante.

L’incidente è avvenuto in via Maxena e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 che hanno prima disposto il trasferimento a Lavagna e poi, vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento nel centro specializzato di Savona.

Sarà intanto una indagine ad accertare come sia avvenuto l’incidente e se nel cantiere siano state rispettate tutte le normative per la sicurezza dei lavoratori.