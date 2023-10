Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista coinvolto ieri sera in un grave incidente in Lungomare Canepa, nel quartiere di Sampierarena.

L’uomo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto.

Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono intervenute due ambulanze perché anche l’automobilista è stato soccorso e trasferito in ospedale, al Villa Scassi, per una crisi ipoglicemica.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23,30 e sul posto sono intervenute anche le auto della polizia locale che ha ricostruito la dinamica dell’incidente.

I due feriti non sono in pericolo.