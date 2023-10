Deiva Marina (Genova) – Indagini in corso sull’incidente mortale avvenuto ieri sera sull’Autostrada A12 Genova – Livorno in cui ha perso la vita un operaio di 76 anni, guardiano del cantiere tra Deiva Marina e Sestri Levante.

Luigi Bernardini, originario di Fosdinovo, sarebbe stato centrato in pieno da una vettura che procedeva a forte velocità nel tratto interessato dai lavori e forse stava attraversando la strada per spostarsi da una zona all’altra del cantiere che doveva sorvegliare.

Scagliato a diversi metri di distanza, Bernardini è morto poco dopo per le terribili ferite. All’arrivo dell’ambulanza del 118 per lui non c’era più nulla da fare.

Soccorso anche il conducente dell’auto che ha travolto l’operaio-guardiano. I soccorritori lo hanno estratto dalle lamiere dell’auto sotto choc e lo hanno trasferito all’ospedale di Lavagna.

Gli accertamenti sulla dinamica e le cause dell’incidente hanno causato la chiusura del tratto con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori dirottati sulla statale Aurelia e costretti a percorrere il Passo del Bracco anche con mezzi pesanti.

La viabilità è tornata normale solo questa mattina, alla riapertura del tratto dopo i lavori notturni già previsti.

Proteste dei sindacati che chiedono verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e polemiche per l’ennesima vita spezzata sul lavoro.