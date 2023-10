Genova – Ancora ragazzini terribili ed episodi di violenza in centro città. Un 28enne è stato aggredito e malmenato, nella centralissima via San Vincenzo, nella zona di Brignole, da tre ragazzini minorenni che si sono scagliati contro di lui per rubargli il telefono cellulare.

I tre hanno accerchiato il giovane e lo hanno spintonato e aggredito per poi strappargli il telefono cellulare e fuggire.

La vittima dell’aggressione è riuscita ad allertare il 112 che ha inviato i carabinieri sul posto.

Grazie alla descrizione e alle indicazioni, i militari hanno individuato i rre malviventi in via Palmaria e li hanno fermati.

I ragazzini sono stati denuciati e il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.