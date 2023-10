Pietra Ligure (Savona) – Grave incidente, nella notte, in via Don Giovanni Bado, nella zona del lungomare. Intorno alle 2 della scorsa notte un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata.

All’interno viaggiavano tre ragazzi ed uno di loro ha riportato gravi ferite al torace.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia stradale e il giovane ferito è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale paramedico che lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santa Corona.

Un secondo ragazzo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni sarebbero meno gravi.

I medici si sono riservati la prognosi per la gravità delle ferite del ragazzo ferito al torace.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risultano coinvolti altri mezzi.