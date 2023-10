Arquata Scrivia – Un cane lupo cecoslovacco imprudentemente lasciato libero o fuggito da un giardino ha creato momenti di apprensione nelle strade periferiche di Arquata dove è stato scambiato per un Lupo.

Le foto dell’animale hanno iniziato a comparire sulle pagine social della zona accompagnate da post allarmistici e da psicosi sulla presunta “invasione” da lupi.

C’è chi invita a nascondere i cagnolini e i gatti e chi a mettere al sicuro i bambini come se qualche avvistamento isolato e senza alcuna interazione con gli umani dovesse preannunciare chissà quali aggressioni.

A fare chiarezza e a tranquillizzare i toni allarmistici il parere degli esperti che sin da subito hanno accertato che non si trattava di un Lupo bensì di un cane lupo cecoslovacco spesso “libero” nella zona. Una razza ben più “pericolosa” del cugino selvatico perché assolutamente non timoroso degli esseri umani e ben più incline alle “risse” con altri esemplari di cani.

“Un cane lupo cecoslovacco libero e libero di far danni le cui responsabilità poi ricadranno sui lupi – scrive Ugo De Cresi, naturalista e osservatore di Lupi – Questo cane ha un carattere difficile. Chi lo detiene deve avere i requisiti necessari ad impedirne la fuga”