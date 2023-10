Genova – Momenti di paura in un condominio di via Novaro, nel quartiere di San Fruttuoso, dove è improvvisamente divampato un incendio. I residenti hanno chiamato i soccorsi segnalando che nell’abitazione poteva esserci una persona anziana che vive sola e i vigili del fuoco, appena arrivati, hanno sfondato la porta per mettere in salvo la persona.

Dopo accurate ricerche, però, la donna non è stata trovata e i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo divampato in cucina.

Fortunatamente la persona si trovava in vacanza e l’appartamento è risultato vuoto.

Ingenti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

In corso le verifiche per accertare l’origine dell’incendio.