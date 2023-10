Genova – E’ prevista anche questa settimana la chiusura anticipata della metropolitana. L’interruzione anticipata del servizio inizierà a partire da questa sera, lunedì 16 ottobre, e proseguirà per altre quattro, fino a venerdì 20 ottobre.

Per tutte le sere, le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 dalla stazione di Brignole, in direzione opposta.

Il collegamento serale da e per la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus.