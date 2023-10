Vado Ligure (Savona) – Minacciava e perseguita la ex-compagna ed è finito in manette. I carabinieri hanno arrestato un 44enne che da tempo aveva reso infernale la vita della ex compagna perché non si rassegnava alla fine della relazione.

L’uomo aveva cominciato ad appostarsi sotto casa della donna, all’orario in cui sapeva che sarebbe rientrata dal lavoro e a contattarla insistentemente per telefono (fino ad arrivare ad una chiamata o messaggio ogni ora) per sapere dove fosse e cosa stesse facendo.

La gelosia del 44enne, in un continuo crescendo, si era acuita ulteriormente quando aveva saputo che l’ex-compagna aveva ospiti in casa: le telefonate e i messaggi erano ulteriormente aumentati, diventando più minacciosi, inoltre, si era presentato più volte presso l’abitazione della donna.

Il 44enne, in alcune occasioni, aveva seguito la vittima quando camminava per strada, tentando anche approcci fisici, sperando di convincerla a tornare con lui.

A causa dei continui comportamenti persecutori dell’ex-compagno, che ormai stavano condizionando la sua vita, la donna ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Vado Ligure, che hanno raccolto gli elementi di prova necessari e segnalato il tutto all’Autorità Giudiziaria, che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare.