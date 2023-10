Genova – Sono stati trasportati all’ospedale San Martino i due padroni di un pitbull che ieri sera, intorno all’ora di cena, sono stati aggrediti dallo loro animale mentre si trovavano a San Desiderio.

Ancora in via di ricostruzione l’esatta dinamica dell’aggressione che ha causato gravi ferie ad una delle due persone.

Entrambi soccorsi dai sanitari del 118, per uno dei due si è reso necessario il trasporto in codice rosso, quello di maggiore gravità (per l’altro è stato sufficiente il codice giallo).

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche alcuni agenti della polizia locale. In corso le indagini per risalire alle circostanze dell’aggressione.