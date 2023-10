Liguria – Oltre al maltempo e allo sciopero generale previsto per la giornata di oggi, diversi disagi si stanno verificando anche lungo le autostrade della regione.

La situazione più impegnativa si registra lungo l’Autostrada dei Fiori in direzione Savona, tra Bussana e Taggia, dove un incidente tra un mezzo pesante e un’auto ha creato forti disagi e diversi chilometri di code. Il conducente dell’automobile è rimasto ferito non in maniera grave. Sul centro-ponente code anche tra Celle Ligure e Arenzano.

In A7 code in entrambe le direzioni: verso sud, circa 1km tra Busalla e il bivio A7/A12, mentre verso Milano sono 3km dall’ingresso di Genova Ovest al bivio A7/A12.

1 km di coda in A12, poco prima del casello di Genova Est, in direzione levante, sempre a causa dei lavori.

Un incidente, invece, è il motivo dei 2km di code tra Masone e Ovada lungo l’A26, in direzione nord.