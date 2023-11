Genova – Il maltempo previsto per le prossime ore sta già causando disagi ed emergenze in città. In via dei Pini, a Rivarolo, segnalata la caduta di un albero che ha causato la chiusura della strada.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale.

Non si segnalano feriti

Sempre a causa del maltempo è vietato il passaggio sulla Sopraelevata a scooter e moto e sono chiusi tutti i Cimiteri nel territorio del Comune di Genova