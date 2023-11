Genova – Cimiteri chiusi per maltempo e forti raffiche di vento nel giorno dedicato alla memoria dei Defunti. La nuova allerta meteo per maltempo fa scattare i provvedimenti di sicurezza diramati dal Comune di Genova e gioca un brutto scherzo a chi aveva programmato la tradizionale visita ai propri cari scomparsi.

La decisione è arrivata dalla riunione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di ieri dopo l’Allerta meteo diramata da Arpal.

Queste le altre disposizioni previste con l’entrata in vigore dell’allerta:

· predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

· porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

· limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

· tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.