Camogli (Genova) – La furia delle onde della mareggiata che si abbatte sulla costa da ieri sera ha fatto crollare un ristorante che si affaccia sulla spiaggia.

Le immagini del crollo, postate sui social, stanno facendo il giro del web mostrando la potenza distruttiva della mareggiata che si sta abbattendo sulla costa ligure e che rischia di causare danni devastanti come quella del 2018

Al momento non si segnalano vittime o feriti ma sul posto stanno accorrendo i mezzi di soccorso. La passeggiata a mare di Camogli è interdetta alla circolazione per precauzione.