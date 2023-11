Genova – Leggere l’AntiMafia come “antidoto” alla non-cultura imposta dalla malavita organizzata e sensibilizzare gli studenti affinché sviluppino una coscienza critica e responsabile.

Martedì 7 novembre 2023, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si tiene un incontro, organizzato da Libera Genova e rivolto alle scuole, per promuovere e valorizzare il significato di una letteratura, che attraverso storie, racconti, giornalismo d’inchiesta e testimonianze affronta tematiche atte a contrastare la cultura mafiosa e a stimolare la coscienza critica e responsabile.

L’evento rientra in un progetto più ampio che prende spunto dalla proclamazione di Genova capitale del libro e che vede Libera e le realtà che costituiscono la sua Rete associativa territoriale, impegnate in un percorso di appuntamenti atti a sottolineare l’intrinseco valore culturale e civile dell’antimafia sociale.

Oltre al referente di Libera Liguria, Andrea Macario, tra gli ospiti, che intrattengono oltre 600 studenti, ci sino il giornalista di inchiesta Sandro Ruotolo e Stefano Busi dello SPI Cgil Genova. Modera Pietro Adami, giornalista Rai. Accompagnano l’incontro anche gli attori Carla Peirolero e Pino Petruzzelli con letture tratte da libri sul tema.