Campo Ligure (Genova) – Anche il Comune di Campo Ligure aderisce al concorso fotografico nazionale “Botteghe e locali storici da conoscere e salvare” e invita gli appassionati di fotografia a cercare tra le vie della piccola comunità i soggetti da ritrarre.

Un’opportunità per Campo Ligure e le sue botteghe attraverso l’opportunità di Italia Nostra, che da anni si impegna nella difesa di quelle realtà commerciali e artigianali che hanno vita difficile nei centri storici, sia piccoli che grandi.

Le fotografie dovranno avere come soggetto le attività che si svolgono dentro e fuori botteghe e locali che abbiano più di cinquant’anni di attività.

“Il tessuto commerciale e le botteghe di Campo Ligure – spiegano al Comune – da sempre rappresentano una grande ricchezza per il nostro borgo, specchio di una comunità viva.

Per questo riteniamo sia una interessante opportunità per tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non, per farsi conoscere a livello nazionale, una grande occasione di promozione per il nostro borgo nonché il giusto riconoscimento per tutte quelle attività che da decenni portano avanti con amore, tradizione e dedizione mestieri antichi che si vanno sempre più perdendo”.

Il Comune di Campo Ligure ed il Museo della Filigrana si rendono disponibili per fornire ogni ulteriore informazione e per eventuali contatti con le botteghe ed i laboratori.

Per informazioni e richieste museodellafiligrana@gmail.com o

comune.campoligure@gmail.com

Chi desidera partecipare dovrà poi inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo concorsofotografico@italianostra.org insieme al materiale fotografico entro e non oltre le ore 12 del 30 Novembre.

La Giuria sarà composta dalla Presidente di Italia Nostra Antonella Caroli Palladini; un Consigliere di Italia Nostra; Orietta Bay – Docente FIAF; il fotografo Roberto Mutti; Giancarlo Pinto come Presidente della Giuria e Curatore.

L’Associazione Italia Nostra si riserva la possibilità di organizzare un’apposita Mostra Collettiva delle foto selezionate e ammesse al concorso che avrà luogo nelle settimane successive alla premiazione.

Maggiori informazioni su https://www.italianostra.org/archivio/in-evidenza/concorso-fotografico-botteghee-locali-da-conoscere-e-salvare/