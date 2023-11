Genova – Il servizio di Navebus, il servizio di trasporto via mare, è sospeso a causa dell’interdizione al transito pedonale del molo Archetti di Pegli.

Non potendo accedere al molo non è possibile imbarcarsi dal molo per il trasferimento sino al Porto Antico.

Il Molo Archetti è stato danneggiato dalla violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa ligure nelle scorse settimane.

Gli utenti chiedono che le riparazioni del molo vengano effettuate quanto prima e l’istituzione di una fermata in altra collocazione per ovviare ai problemi se questi dovessero prolungarsi.