Cairo Montenotte (Savona) è ricoverato in gravi condizioni nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova il pensionato di 93 anni coinvolto ieri sera in una terribile esplosione avvenuta nella sua abitazione a Cairo Montenotte, nel savonese.

L’uomo era in cucina e probabilmente stava cucinando qualcosa quando è avvenuta la forte esplosione che ha danneggiato la casa e investito l’anziano con una terribile fiammata.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza a Genova ma le sue condizioni sono molto gravi.

In corso i rilievi per ricostruire le cause dell’esplosione e per accertare se l’abitazione sia o meno ancora abitabile.