Genova – Grave incidente, nella notte, in via Donghi, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti.

L’incidente è avvenuto intorno all’1 e trenta e la polizia locale ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati.

La strada è stata poi riaperta al termine dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.