Genova – E’ stato colpito da un infarto mentre lavorava sul tetto di un’abitazione di via Lodi, a Sant’Eusebio ed è morto mentre cercavano di soccorrerlo.

Tragedia all’ora di pranzo, nel quartiere collinare genovese dove un 50enne si è improvvisamente accasciato a terra mentre stava lavorando alla copertura di un’abitazione.

Subito soccorso da colleghi, l’operaio è andato in arresto cardiaco e nonostante i tentativi i rianimazione non si è più ripreso.

I soccorsi del 118 hanno tentato più volte le manovre rianimatorie ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha trasferito il paziente all’ospedale San Martino dove ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Indagini in corso per accertare l’esatta ricostruzione dei fatti e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste.