Genova – Via Archimede chiusa al traffico e al passaggio pedonale sino a lunedì mattina. Disagi e proteste per il blocco veicolare della strada che collega piazza Giusti a San Fruttuoso con la zona di Brignole.

Da tempo sono in corso lavori sull’impalcato del sottopasso e sulla zona ferroviaria soprastante ma in questo fine settimana i disagi saranno acuiti dalla totale chiusura al traffico della via.

Il provvedimento di chiusura è scattato la scorsa notte, all’una e proseguirà sino alle 5 del mattino di luedì 27 novembre.

E’ pertanto previsto:

• divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi diretti alle proprietà laterali

carrabili autorizzate ed ai civici presenti in via Archimede e nel tratto di via Olivieri

compreso tra via Cambiaso e via Archimede, il cui transito sarà regolato da idonei

movieri e/o agenti di Polizia Locale;

• divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra via Olivieri e via Tolemaide

(sottopasso ferroviario).

Via Alessio Olivieri (tratto compreso tra via Cambiaso e via Archimede)

• divieto di transito veicolare.

Corso Galileo Galilei

• divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 8 metri.