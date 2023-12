Genova – Traffico già nel caos, questa mattina, sull’autostrada A10 genova Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto intorno alle 6,30 nel tratto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova Ovest.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo finendo contro il guard rail e altre vetture l’hanno tamponata in una serie di urti.

Tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha paralizzato il traffico in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma l’Autostrada risulta chiusa e il traffico deviato al casello di Genova Pegli dove si immette nella viabilità locale già molto congestionata.

Pesanti i disagi per chi si sposta in auto dal Ponente verso il centro