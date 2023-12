Sesta Godano (La Spezia) – Un pezzo di intonaco che si stacca dalla facciata dell’antica chiesa parrocchiale della frazione di Rio e arrivano i vigili del fuoco.

La squadra di Brugnato è intervenuta per il distacco ed ha messo in sicurezza l’edificio e il passaggio dei fedeli.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre approfittato dell’occasione per riposizionare al loro posto le lancette dell’orologio del campanile alto trenta metri annesso alla chiesa, che erano state rimosse per un intervento di manutenzione.