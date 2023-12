Genova – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo il furto che si è verificato intorno alle ore 17 di ieri, lunedì 4 dicembre, in un appartamento in via Rodi, nel quartiere di Albaro.

Secondo quanto ricostruito, una donna sarebbe uscita per andare a prendere la figlia a scuola e, al rientro a casa, si sarebbe accorta che qualcuno si trovava all’interno del loro appartamento.

I malviventi, che avevano già preso qualche centinaia di euro in contanti trovati all’interno dell’abitazione e anche diversi regali già posizionati sotto l’albero, quando si sono accorti della presenza della madre e della figlia hanno rotto il vetro di una portafinestra e sono fuggiti.

Sul posto le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Grosso spavento soprattutto per la bambina, rimasta particolarmente – e comprensibilmente – scioccata.