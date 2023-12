Genova – Fiamme, nella notte, in un appartamento del quartiere di Sestri Ponente. L’allarme è scattato intorno all’una in via Vigna quando alcuni residenti sono stati risvegliati da un forte odore di bruciato ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei pompieri e del 118 e una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un principio di intossicazione da fumo.

L’intero stabile è stato evacuato e poi i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avrebbero causato danni piuttosto ingenti.

Spente le fiamme sono state avviate le prime indagini per risalire alle cause del rogo e l’appartamento è stato giudicato inagibile per la gravità dei danni.

In mattinata altre verifiche verranno disposte anche per accertare la sicurezza degli appartamenti sopra e sotto quello dove si è sviluppato l’incendio.