Una perturbazione di origine nord-atlantica interessa la Liguria portando molte nuvole e precipitazioni soprattutto nella zona di centro e di levante. Miglioramenti sono attesi già da domani, giovedì e si rafforzeranno nella giornata di venerdì con il ritorno del sole e di condizioni meteo più stabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 Dicembre 2023

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili rovesci al più di moderata intensità nel tratto compreso tra il Genovese e lo Spezzino e relativo entroterra.

Nel corso del pomeriggio si faranno spazio le schiarite a partire da ponente.

Venti tesi dai quadranti meridionali in rinforzo nel pomeriggio e saranno forti soprattutto su Imperiese. Burrasca forte di Libeccio al largo.

Mare molto mosso in aumento ad agitato

Temperature in calo

Sulla costa temperature minime tra +3/9°C e massime tra +11/14°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C (fondovalle a levante)/+10°C – Max: +7/10°C