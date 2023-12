Genova – Creazioni artistiche realizzate con le uova sode o bocconi avvelenati per i cani del quartiere? Cresce la curiosità e l’apprensione da parte dei proprietari di animali, per il ritrovamento, già segnalato più volte, di curiose “composizioni” fatte con uova sode.

Le uova si trovano per strada, per lo più nella zona di viale Bracelli e via Fea, ma sono state segnalate anche in altre zone del quartiere di Marassi.

A rendere ancora più curiosi i ritrovamenti il fatto che le uova sembrano “incollate” tra loro a formare delle “forme”.

Sulle pagine social del quartiere sono state date diverse interpretazioni: c’è chi pensa a bocconi avvelenati per cani (il problema delle deiezioni canine è molto sentito nella zona) oppure a uno scherzo di qualche buontempone o, ancora, ad una curiosa forma di protesta da parte di persone che mangiano alla mensa per le persone bisognose, presso un locale convento.

Di certo c’è solo la forte preoccupazione di chi, portando a spasso il cane, teme che gli animali possano ingerire le uova che potrebbero contenere veleno oppure materiale appuntito come chiodi o schegge di vetro.