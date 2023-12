Genova – C’è anche il capoluogo ligure tra le città più ricercate dai cittadini dell’Unione Europea per l’inizio del 2024, secondo quanto raccolto da Jetcost.

L’Italia, in generale, risulta la seconda meta più ricercata, dietro soltanto alla Spagna.

Nello specifico, nei dati che analizzano le ricerche dei voli dal 26 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 si scopre come Genova si classifichi all’undicesimo posto nelle ricerche dei cittadini tedeschi, dodicesima per i portoghesi, quindicesima per francesi, britannici e olandesi.