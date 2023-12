Andora (Savona) – Sarà un’indagine della magistratura a chiarire le circostanze dell’incendio che ha causato la morte di due persone nella notte appena trascorsa.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando alcuni passanti hanno notato fiamme ce fuoriuscivano dalle finestre di una palazzina.

Subito sono accorsi i vigili del fuoco che hanno evacuato l’edificio scoprendo però che due persone, padre e figlia, erano ormai decedute, probabilmente per il denso fumo.

L’uomo, 80 anni, è stato trovato nella sua abitazione mentre la donna, 53 anni, è stata trovata all’interno dell’ascensore, forse per un disperato tentativo di fuga.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e i vigili del fuoco hanno poi avviato le prime indagini per accertare le cause del rogo.

Il magistrato di turno ha ordinato il trasferimento delle salme in obitorio e probabilmente già in mattinata verrà aperto un fascicolo di indagine.