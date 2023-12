Sanremo (Imperia) – E’ ricoverato all’ospedale Borea il motociclista di 30 anni che ieri sera è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Lamarmora.

Per cause ancora da accertare la sua moto si è scontrata con una vettura e ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato a terra dalla moto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e la polizia locale e il centauro ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Borea dove gli è stato attribuito il codice giallo di media gravità.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle responsabilità da parte della sezione infortunistica della polizia locale di Sanremo.