Genova – Il giorno successivo ai festeggiamenti per il Capodanno ecco il “tradizionale” bollettino dei feriti e ricoveri collegati alla ricorrenza che hanno fatto ricorso alle cure mediche dell’ospedale San Martino:

due i ragazzi ricoverati in pronto soccorso per conseguenze delle esplosione dei botti.

Un ragazzo di 25 anni ha subito l’amputazione di una falange della mano sinistra mentre un 21enne ha riportato un trauma oculare fortunatamente senza gravi conseguenze

Ben 4 gli ingressi di pazienti che lamentavano le conseguenze di risse e litigi apparentemente non collegati tra loro. Fortunatamente non gravi le lesioni riportate.

Tutti i pazienti sono stati dimessi dopo le cure.

Infine ben 5 soggetti a percosse, con contusioni sparse ma non gravi (casi non collegati). Tutti i pazienti in questione sono stati dimessi dopo le cure.

Infine 5 gli ingressi (tutti con codici di bassa priorità) per abuso etilico.