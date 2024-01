La Spezia – Il nuovo anno si apre con una tragedia. Questa mattina l’auto con a bordo una persona è precipitata in mare, in circostanze ancora da chiarire, e l’automobilista è deceduto.

L’incidente intorno alle 8,30 al Molo Italia dove alcuni passanti hanno notato l’auto che procedeva verso il mare per poi caderci dentro.

Subito sono scattati i soccorsi ma quando si è riusciti a raggiungere il veicolo, completamente inondato d’acqua, la persona all’interno era già morta.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto il veicolo che è stato estratto dal mare ma per la persona all’interno era ormai troppo tardi.

Non è ancora chiaro se il conducente sia stato vittima di un malore, di un guasto meccanico o se invece si sia trattato di un gesto volontario ma le indagini aperte sulla vicenda chiariranno ogni cosa.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le riprese delle videocamere della zona per verificare l’esatta dinamica della tragedia.