Saldi al via anche in Liguria, a partire da oggi, e scatta la caccia all’occasione in una stagione che di invernale, sino ad ora, ha avuto davvero poco. Secondo le statistiche ogni italiano spenderà in media 140 euro ma cresce la perplessità dei commercianti, specie quelli del settore abbigliamento, secondo cui la vicinanza con il Natale spinge molti a rinviare gli acquisti con un calo degli incassi che si fa sempre più preoccupante.

I saldi in Liguria proseguiranno sino a domenica 18 febbraio ed interesseranno tutte le categorie commerciali.

A Genova parcheggi gratuiti nelle strisce blu nei fine settimana di saldi con consueta polemica sulla possibilità invece di rendere gratuiti i mezzi pubblici per incentivare acquisti e nel contempo disincentivare invece l’uso delle auto.