Rapallo dedica una via a Gianluca Vialli ma la targa esposta è sbagliata. Ha suscitato ilarità e feroci polemiche sui social la targa esposta in Viale Gianluca Vialli e scoperta tra qualche sogghigno durante la cerimonia ufficiale.

Non è sfuggito a nessuno, infatti che, in alto a sinistra, dove viene comunemente indicato il nome del Sestiere, in questo caso quello di Cappelletta, chi ha realizzato la targa ha scritto quello che sembra il nome di una celebre località sciistica.

Al posto dell’ovvio “sestiere” è infatti comparsa la scritta “Sestriere”.

Feroci i commenti dei cittadini di Rapallo che si sono domandati anche se qualcuno, prima della cerimonia, abbia dato un’occhiata alla targa.