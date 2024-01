Cavi di Lavagna (Genova) – Traffico ferroviario bloccato, tra Genova e La Spezia a causa dell’investimento mortale di una ragazza di 20 anni avvenuto intorno alle 18 nei pressi della locale stazione ferroviaria.

Ancora parziali le informazioni su quanto avvenuto e non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario ma l’episodio sta causando pesanti disagi a pendolari e viaggiatori bloccati sui treni in transito nella zona.

La giovane sarebbe stata travolta da un convoglio e per lei non c’è stato più nulla da fare.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.