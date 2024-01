Genova – La triste vicenda della morte di GianLuca Vialli è ancora viva nel ricordo dei tifosi della Sampdoria ed oggi arriva un altro “colpo” con l’annuncio dell’ex Mister della squadra blucerchiata Sven-Goran Eriksson che ha rivelato di avere il cancro e di avere “al massimo un anno di vita”.

Eriksson, 75 anni, ha fatto la drammatica rivelazione alla radio svedese P1 e ha voluto fare chiarezza tra le notizie che circolavano ormai da qualche tempo sulle sue condizioni di salute.

“Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è – ha dichiarato Sve-Goran ai microfoni della radio – Devo lottare finché potrò. Nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavarne comunque qualcosa di buono da questa esperienza. Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno”.