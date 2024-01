Genova – Ancora una perdita di liquido oleoso per strada ed ancora pericolo per automobilisti e motociclisti in particolare. Questa volta la segnalazione arriva dalla zona di piazza della Nunziata, via Gramsci, via Fanti d’Italia dove la polizia locale segnala la presenza di sostanza oleosa sulla carreggiata.

Come sempre interverranno gli operai del Comune per spargere una sostanza assorbente ma resta il “mistero” sulle ripetute segnalazioni di questo tipo sulle strade genovesi.

Una vera e propria “trappola” che può causare incidenti anche gravi.