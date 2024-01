Savignone (Genova) – Grave incidente sulla strada provinciale 226 dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e i pompieri hanno estratto ben 7 persone dalle lamiere contorte delle due vetture tre di loro erano bambini.

Gli adulti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale San Martino e Galliera di Genova mentre i tre bambini sono stati trasferiti all’ospedale Gaslini per le cure mediche del caso.

La strada è rimasta bloccata a lungo per consentire i soccorsi prima e poi la bonifica della strada e la rimozione delle carcasse dei veicoli incidentati.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Secondo i residenti della zona sono numerosi ed anche tragici gli incidenti che avvengono in quella curva in contropendenza verso un muraglione.