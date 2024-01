Genova – Si potrà viaggiare gratuitamente sui bus AMT anche solo mostrando il documento di identità per under 14 e over70. Lo ha comunicato l’azienda per il trasporto pubblico a seguito delle proteste per le code chilometriche alle biglietterie per poter ottenere il City Pass necessario per i viaggi senza spese.

Davanti alle biglietterie di Marassi, Brignole, De Ferrari e via Avio si sono radunate vere folle e per questo motivo il comune ha deciso di prolungare sino al 30 aprile il periodo nel quale sarà possibile approfittare delle nuove tariffe ma senza dover avere il City Pass. I viaggiatori che hanno meno di 14 anni e più di 70 potranno salire a bordo con il solo documento di identità.

I primi numeri registrati sull’acquisto dei nuovi abbonamenti dimostrano il gradimento della nuova proposta da parte dei cittadini. Dalle 8.30 di ieri mattina, avvio della vendita online dei nuovi titoli, sono stati venduti oltre 3.000 abbonamenti tra ordinari, under 26, mensili e settimanali. Risultato molto positivo visto che in un giorno mediamente vengono acquistati e rinnovati online circa 300 titoli di viaggio.

Prosegue il grande afflusso di cittadini presso le biglietterie per richiedere la CityPass fisica per gli over 70 e gli under 14 che possono viaggiare da oggi gratuitamente su tutta la rete AMT. Per venire incontro alle esigenze degli utenti e per distribuire gli accessi in maniera graduale, è stata stabilita la proroga per under 14 e over 70 che fino al 30 aprile 2024 possono viaggiare su tutta la rete AMT con il documento di identità che attesti la residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Genova.

Inoltre, per evitare code presso i punti vendita aziendali, da lunedì 22 gennaio gli accessi in biglietteria saranno regolamentati da un sistema di prenotazione e si potrà accedere solo con un appuntamento.

La prenotazione si potrà fare dalle ore 13:00 di venerdì 19 gennaio con queste modalità:

· Online dal sito AMT www.amt.genova.it cliccando in homepage sul bottone “Filavia” (link diretto https://www.amt.genova.it/amt/filavia/)

· telefonando al Servizio Clienti AMT, numero 848 000 030, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.30

· telefonando a uno degli sportelli delle Associazioni dei Consumatori (l’elenco degli sportelli è sul sito www.consumatoriliguria.it).

Ricordiamo che la card CityPass richiesta presso le biglietterie AMT ha un costo di 10 euro per diritti di segreteria, la richiesta online sul sito di AMT invece è gratuita (in questo caso la CityPass è dematerializzata e scaricabile sullo smartphone).

Il CityPass gratuito richiesto online ha avuto finora un grande ritorno: da giovedì 11 gennaio ad oggi ne sono stati processati e rilasciati più di 15 mila, di cui oltre il 70% di over 70.

Ricordiamo anche che chi è già in possesso di un CityPass non deve effettuare nessuna operazione perché la gratuità viene caricata in automatico dal sistema AMT senza necessità di recarsi nelle biglietterie o fare richieste on line.

Sempre per snellire le procedure relative alle modalità di acquisizione delle CityPass gratuite, è stato stabilito che fino al 30 aprile 2024 gli under 14 e over 70 che sono sprovvisti di smartphone possono temporaneamente viaggiare con la stampa del CityPass anche scaricato su un diverso dispositivo; per le informazioni operative consultare le FAQ sul sito. Entro la stessa data dovranno poi dotarsi di CityPass fisico.

Grazie al Protocollo stilato con i Consumatori ricordiamo che è possibile presso i loro sportelli effettuare la stessa procedura sopra descritta per la richiesta dell’abbonamento gratuito dematerializzato e ricevere la copia per poter viaggiare fino al 30 aprile 2024.

Si ricorda che da oggi, tutti gli abbonamenti già in corso di validità possono beneficiare dell’ampliamento degli ambiti territoriali e dei servizi offerti, a seconda delle tipologie di titolo di viaggio.

Tutti i titoli di viaggio cartacei acquistati in precedenza possono essere utilizzati entro il 30 aprile 2024, nell’ambito territoriale per il quale sono stati acquistati. Dopo tale data non saranno più validi, né sostituibili né rimborsabili.