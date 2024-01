Genova – Ancora disagi e proteste per il traffico autostradale rallentato e con code su quasi tutti i tratti autostradali della Liguria.

Coda e disagi sull’autostrada A12 Genova Livorno, tra Rapallo e Sestri Levante, a causa del restringimento di carreggiata che forma una coda costante per le auto dirette verso levante.

Coda, sullo stesso tratto di autostrada, anche in direzione Genova, tra Sestri Levante e Rapallo.

Coda, sempre sulla A12 anche tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova Milano e, ancora, sino all’allacciamento con la A10 Genova Ventimiglia o l’uscita di Genova Ovest.

E’ sempre chiusa in entrata, il casello di Genova Nervi per i mezzi diretti in direzione levante e coda tra Recco e Chiavari, in entrambe le direzioni, sempre per un cantiere.

Coda e rallentamenti in uscita al casello di Genova Bolzaneto anche sulla A7 Genova – Milano e verso l’allacciamento con la A10 provenienti da Nord.

Coda anche sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, dal km 6 in direzione Levante.