Genova – Riduzione dei posteggi a disposizioni, modifiche al traffico e parcheggio di interscambio di Staglieno bloccata ad oltre 12 ore dalla partita.

Divampano ancora le proteste e le polemiche per i gravi disagi che il quartiere di Marassi deve subire per il divertimento di pochi.

Questa sera, alle 20,30 si gioca allo stadio Ferraris ma già dal primo mattino sono in vigore provvedimenti che modificano il traffico nel quartiere ma, soprattutto, che limitano i posteggi e le libertà dei residenti.

Roventi le polemiche soprattutto per i posteggi che la popolazione residente deve “sgomberare” per consentire lo svolgimento di incontri sportivi a benefici di pochi e la sottrazione alla collettività dei parcheggi di interscambio all’uscita autostradale di Genova Est, a Staglieno, per consentire ai tifosi “ospiti” un posteggio a scapito di chi nel quartiere ci abita e ci lavora h24 e 365 giorni all’anno.

Le lamentele riguardano soprattutto il fatto che i provvedimenti scattano ad orari assurdi e “a raffica” visto che domenica, al Ferraris, giocherà addirittura la Virtus Entella contro il Sestri Levante. Incontro certamente non al vertice delle classifiche sportive italiane.

L’indisponibilità del campo locale, infatti, ha fatto scattare il provvedimento che comporta per la popolazione residente un ulteriore aggravio dei disagi a fronte di nessun beneficio o compensazione.