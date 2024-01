Correnti di aria fredda continuano a soffiare forte sulla Liguria da nord-est portando molto vento e temperature in sensibile calo. Prevista una attenuazione del vento domenica ma già da lunedì è atteso il ritorno delle nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 20 Gennaio 2024

Al mattino ancora qualche nube sui versanti padani, ma in via di rapida attenuazione, per il resto avremo una giornata soleggiata e limpida.

Venti molto forti tra nord e nord-est tra la notte e il mattino con raffiche superiori a 100 km/h sui crinali e negli spazi aperti, lenta e parziale attenuazione del vento nell’arco della giornata.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo

Temperature in calo anche sensibile sia le minime che le massime

Sulla costa temperature minime tra +3/+6°C e massime tra +8/11°C

Nell’interno temperature minime tra -8/-2°C e massime tra -3/+2°C