Genova – Fin dalle prime ore della mattinata, lunghe code si sono verificate lungo le strade del capoluogo, da ponente a levante. In corso Europa i disagi sono stati causati da un autobus rimasto in avaria all’altezza di via Isonzo.

Intorno alle 7, invece, un mezzo pesante sarebbe rimasto bloccato all’ingresso della Sopraelevata, mandando il tilt la circolazione a Sampierdarena.

Infine, a Pegli si è verificato un incidente. A rimanere coinvolti una macchina e una moto, da quello che risulta senza gravi conseguenze per i conducenti. Nella zona del sinistro stradale, però, si sono create lunghe code.