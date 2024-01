Genova dice addio a José Torrisi, storico titolare del “Bettolino” la “paninoteca” ante litteram che ha sfamato per decenni generazioni di portuali, operai e chi si fermava per un pranzo veloce sotto i portici di Sottoripa.

Qualche giorno fa LiguriaOggi aveva annunciato la chiusura del locale per una malattia del proprietario e ora è stato comunicato che proprio José Torrisi è mancato per una brutta infezione polmonare.

La foto di Torrisi, scattata dal fotografo Roberto Bobbio diversi anni fa, quando i giornali si occupavano ancora dei volti più amati della città e non solo dei “capitani d’industria” era diventata virale sui social anche perché ritrovata anche dalla figlia di Torrisi che appare nello splendido scatto in bianco e nero, come usavano i quotidiani del tempo.

Il Bettolino ha segnato un’epoca e ne ha aperta una nuova, quella del Fast Food, oggi tanto di moda eppure con radici storiche.

In tanti sperano che la celebre attività possa in qualche modo riprendere il suo cammino.