Genova – Travolto da uno scooter mentre attraversava la strada. Ancora un pedone vittima di un grave incidente stradale. Questa volta è avvenuto in via Puccini, nel quartiere di Sestri Ponente.

Il pedone, un uomo di 50 anni, ha iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da uno scooter che lo ha scaraventato a terra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 e subito sono partite le chiamate al 118 che ha inviato l’ambulanza della Croce Verde Pegliese che ha stabilizzatoil ferito e lo ha trasportato all’ospedale San Martino con il codice rosso, il più grave.

Sul posto anche la polizia locale che ha iniziato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Da tempo nel quartiere si chiede che vengano installati anche a ponente i semafori intelligenti che “affollano” ormai molti incroci nella zona del Centro e del levante ma non il ponente dove si registrano molti incidenti anche gravi.